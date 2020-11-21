"شباب الخير" مبادرة لتنظيف وإنارة قرية أبو تشت بالجهود الذاتية بقنا.. صور

قنا - صابر سعيد

أطلق شباب نجع قمبر بالحسينات، فى أبو تشت، شمال محافظة قنا، مبادرة تنظيف وإنارة الشوارع تحت شعار "شباب الخير" لمساعدة الوحدات المحلية وإبراز دور المجتمع المدنى. وأوضح الشباب، أن المبادرة تهدف إلى نظافة القرية والنهوض بها بمشاركة شباب الخير تحت ذلك الشعار، والسعى وراء تحقيق التطور ومساعدة الوحدات المحلية فى إنارة الشوارع.

وقال مطلقوا المبادرة، إن الشباب والصغار شاركوا فى تنظيف الشوارع بجميع أرجاء القرية وتصليح وتركيب الكشافات فى الأماكن المظلمة التي تعرض الأهالى للخطر، مؤكدين أن المبادرة بدأت بتنظيف الشوارع وإنارتها على مدار الأسبوع بالجهود الذاتية، تحت شعار "شباب الخير"، لافتًا إلى استمرار أعمال المبادرة لتحقيق جميع الأهداف.



















