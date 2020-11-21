اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب الخير" مبادرة لتنظيف وإنارة قرية أبو تشت بالجهود الذاتية بقنا.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:49 ص
"شباب الخير" مبادرة لتنظيف وإنارة قرية أبو تشت بالجهود الذاتية بقنا.. صور "شباب الخير" مبادرة لتنظيف وإنارة قرية أبو تشت بالجهود الذاتية بقنا
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق شباب نجع قمبر بالحسينات، فى أبو تشت، شمال محافظة قنا، مبادرة تنظيف وإنارة الشوارع تحت شعار "شباب الخير" لمساعدة الوحدات المحلية وإبراز دور المجتمع المدنى. وأوضح الشباب، أن المبادرة تهدف إلى نظافة القرية والنهوض بها بمشاركة شباب الخير تحت ذلك الشعار، والسعى وراء تحقيق التطور ومساعدة الوحدات المحلية فى إنارة الشوارع.

وقال مطلقوا المبادرة، إن الشباب والصغار شاركوا فى تنظيف الشوارع بجميع أرجاء القرية وتصليح وتركيب الكشافات فى الأماكن المظلمة التي تعرض الأهالى للخطر، مؤكدين أن المبادرة بدأت بتنظيف الشوارع وإنارتها على مدار الأسبوع بالجهود الذاتية، تحت شعار "شباب الخير"، لافتًا إلى استمرار أعمال المبادرة لتحقيق جميع الأهداف.

 

WhatsApp Image 2020-11-20 at 5.38.21 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-11-20 at 5.38.21 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-11-20 at 5.38.22 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-11-20 at 5.38.22 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-11-20 at 5.38.23 PM
 

 


اخبار قنا

محافظه قنا

شباب الخير

اخبار محافظة قنا

شباب قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملة شباب الخير بطناش تكرم أوائل الثانوية العامة والمعلمين المتميزين من أبناء القرية.. صور

الجمعة، 14 أغسطس 2020 08:13 م

"شباب الخير" حملة بقرية شبرا اليمن بالغربية لتطوير القرية.. الشباب: قمنا بشراء ماكينة رش وتعقيم القرية بالجهود الذاتية.. أطلقنا حملات لتوفير سيارات السلع والخضروات أرخص من الجملة..عزلنا أنفسنا واتبعنا الإجراءات

الجمعة، 15 مايو 2020 04:30 م

صور.. مبادرة لشباب الخير بإسنا بتوفير منفذ لبيع اللحوم بسعر 80 جنية للكيلو

الأربعاء، 29 أبريل 2020 04:08 م

"شباب الخير" بمينا القمح يوزعون 1700 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 19 أبريل 2020 09:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة