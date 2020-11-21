زراعة 618 فدان نخيل ضمن المبادرة الرئاسية بمركز بلاط فى الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة النخيل في المركز على مساحة 618 فدان.

وقال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المركز خصص مساحة 15556 فدانًا، لتنفيذ مبادرة النخيل بالمركز وقراه، وجرى بالفعل زراعة 618 فدانًا، بينما جرى رصد عدم جدية وتقاعس المستثمرين في مساحة 9320 فدانًا، بينما باقي المساحة جاري فيها أعمال حفر الآبار الزراعية وتجهيز الأراضي للزراعة.

وأضاف عبد الحكم، أن المركز بدأ حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بحصر المساحات المخصصة للمستثمرين ورصد الجادين منهم وغير الجادين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تمهيدًا لسحب الأراضي منها وإعادة طرحها مرة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.