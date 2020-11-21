اليوم السابع
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روسيا تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية وتمنعهم من دخول البلاد

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:28 م
روسيا تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية وتمنعهم من دخول البلاد ماريا زاخاروفا
كتب محمد جمال

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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية، يمنعون من دخول الأراضى الروسية، بحسب " روسيا اليوم".

 

ماريا زاخاروفا

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أخبار بريطانيا

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