روسيا تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية وتمنعهم من دخول البلاد

كتب محمد جمال

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية، يمنعون من دخول الأراضى الروسية، بحسب " روسيا اليوم".