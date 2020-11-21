روسيا تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية وتمنعهم من دخول البلاد

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية، يمنعون من دخول الأراضى الروسية، بحسب " روسيا اليوم".
روسيا تفرض عقوبات على 25 شخصية بريطانية وتمنعهم من دخول البلادالسبت، 21 نوفمبر 2020 02:28 م
ماريا زاخاروفا
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