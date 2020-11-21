اليوم السابع
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رفع 70 طن قمامة وأتربة خلال حملات مكثفة بالمحمودية فى البحيرة

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:57 م
رفع 70 طن قمامة وأتربة خلال حملات مكثفة بالمحمودية فى البحيرة جانب من حملات النظافة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة مدن وقرى المحافظة وكذا رفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين .

واستمراراً لورش العمل وحملات النظافة المكثفة التى تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة محمود الرمسيسى، بنطاق شوارع المدينة والمركز والقرى التابعة، انطلقت اليوم حملة نظافة تم خلالها مسح الأرصفة والشوارع من الأتربة وخاصة بعد فترات سقوط الامطار من على جانبى الشوارع الرئيسية وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 70 طنا من الأتربة والمخلفات، بخلاف الجهود اليومية التى نفذتها حملات النظافة بباقي القرى ومدينة المحمودية والتى أسفرت عن رفع 160 طنا .

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