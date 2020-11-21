اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 04:23 م
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ربة منزل تتهم فى محضر مُحفظ قرآن كريم بالتحرش جنسيا بابنها فى الغربية

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:04 م
ربة منزل تتهم فى محضر مُحفظ قرآن كريم بالتحرش جنسيا بابنها فى الغربية متهم - ارشيفه
الغربية - عادل ضرة

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حررت ربة منزل محضرا يحمل رقم 7790، إدارى مركز شرطة قطور، تتهم فيه مُحفظ قرآن بالتحرش جنسيا بنجلها بمنزل المتهم بقرية إبشواى الملق.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بتحرير ربة منزل بلاغا تتهم محفظ قرآن كريم بالقرية، بالتحرش جنسيا بنجلها البالغ من العمر 11عاما.

وذكرت مقدمة البلاغ، أن المذكور كان يطلب من نجلها البقاء معه بعد انتهاء جلسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان يتحرش به جنسياً، مطالبة بسرعة القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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