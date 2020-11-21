رئيس وزراء بريطانيا يعتزم حث مجموعة العشرين على بذل جهد أكبر لمكافحة كورونا

رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيحث زعماء مجموعة العشرين الآخرين على اتخاذ إجراءات أكثر طموحا لدحر جائحة فيروس كورونا ومعالجة تغير المناخ خلال قمة افتراضية تبدأ اليوم السبت في السعودية.

وناشد جونسون في تصريحات قبل الاجتماع زعماء الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين الوفاء بتعهدهم بأن يفعلوا "كل ما يلزم للتغلب على الجائحة وحماية الأرواح والأرزاق".

وسيستغل جونسون جلسة يوم الأحد لدعوة الزعماء الذين لم يتعهدوا بعد بالوقف التام لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتقديم نفس التعهد قبل أقل من شهر من استضافة بريطانيا لقمة بشأن المناخ في 12 ديسمبر كانون الأول.

وقال جونسون قبل توجيه كلمة للقمة "تعهدت مجموعة العشرين في مارس آذار بفعل ’كل ما يلزم للتغلب على الجائحة وحماية الأرواح وسبل العيش’ .ومع اجتماعنا في نهاية هذا الأسبوع ، يجب أن نحاسب أنفسنا على هذا التعهد.

"إذا سخرنا الإبداع الجماعي وموارد مجموعة العشرين فسنستطيع رسم طريق للخروج من الجائحة وبناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارا".