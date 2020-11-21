رئيس قسم المناعة بنيوجرسى يؤكد انخفاض شراسة فيروس كورونا "مع الوقت"

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور عبد الهادى خضر رئيس قسم الباطنة والمناعة بولاية نيوجرسى إنه لو نظرنا إلى الولايات المتحدة بشكل كامل نرى أنها دخلت فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ولكن فى الولايات فما زلنا فى الموجة الثانية للفيروس.

وتابع خضر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على أن شركات الأدوية عندما بدأت تتناول قضية لقاح الكورونا وإنتاج اللقاح صرحت بأنه سيكون جاهز بنهاية العام أو قبل نهايته، سواء فاز ترامب فى الانتخابات الأمريكية أم لا.

وواصل خضر قائلا إننا أصبحنا حاليا على قدر كبير من معرفة التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يضعف مع الوقت وتقل شراسته، مؤكدا على أن وجود اللقاح لا ينهى الوباء ونحتاج إلى 60 أو 70% من الناس تناول التطعيم.