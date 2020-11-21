رئيس جنوب أفريقيا: نتطلع لمجموعة العشرين لمساعدتنا لمواجهة تداعيات كورونا

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس جنوب أفريقيا: "حشدنا مواردنا فى مواجهة فيروس كورونا، ونتطلع لمجموعة العشرين لمساعدتنا فى مواجهة تداعيات كورونا"، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين أنه واثق أن قمة الرياض ستؤدى إلى أثار مهمة وحساسة، مضيفا أن قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، مؤكدا أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدى لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".

كما أكد الملك سلمان أن المملكة تهدف لاغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع، وينبغى أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل، وأضاف سلمان أنه يجب علينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد، وأضاف أن المملكة مستبشرة بالتقدم فى إيجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، مضيفا أنه يجب علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة.