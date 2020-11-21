رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لقمة G20 بجولة فى حديقة وتمارين رياضية.. صورة

كتب محمد تهامى زكى

استعدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، للمشاركة فى أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التى ستنطلق افتراضيا فى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بأداء التمارين الرياضية وجولة فى أحد الحدائق واستنشاق الهواء النقى،



أورسولا فون

ونشرت أورسولا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها وهى تمارس الرياضة داخل الحديقة، أتبعتها بتعليق: "بدأت عطلة نهاية الأسبوع بجولة لطيفة فى الحديقة، لا شيء أفضل من الهواء النقى وبعض التمارين للاستعداد لقمة مجموعة العشرين".





وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حث قادة مجموعة العشرين على الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادى لحين حدوث تعاف قوى من جائحة كورونا، قائلة أمس الجمعة: "سأشدد على أهمية الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادى حتى يحدث التعاف بقوة".

وتتجه أنظار العالم، اليوم السبت، نحو المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التى ستعقد افتراضيا، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمى، فى ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.

كما يترقب العالم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الذى سيلقيه فى افتتاح القمة والتى من المتوقع أن تتضمن رؤى ومقترحات وخارطة طريق لقمة «مجموعة العشرين» الافتراضية، تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمى، فضلاً عن مناقشة مخرجات الأطروحات المتعلقة بأزمة كورونا كون القمة بمثابة منتدى رئيسى للتعاون الجيو السياسى الاقتصادى الدولى، حيث تضم قادةً من جميع قارات العالم، يمثلون دولاً متقدمة اقتصادياً وسياسياً، يجتمعون افتراضياً لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يهم العالم.