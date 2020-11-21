اليوم السابع
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"خريجى الأزهر" توضح موقف الإسلام من العمليات الإرهابية ضد المدنيين..فيديو

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:05 م
"خريجى الأزهر" توضح موقف الإسلام من العمليات الإرهابية ضد المدنيين..فيديو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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تواصل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دورها فى دفع الشبهات عن الإسلام وتفنيد مزاعم المتطرفين والجاهلين باستخدامهم أحاديث نبوية سواء كانت صحيحة ولكن يفسرونها خطأ لكى يخدعوا منتسبيهم بأن أفعالهم لها أساس دينى، أو باستخدامهم أحاديث موضوعة ليمرروا أفكارهم الخبيثة، لذلك أطلقت المنظمة سلسلة من الفيديوهات للرد على تلك الشبهات وفضح المتآمرين على الإسلام

 ونشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فيديو جديد، للرد على شبهة؛ كثرت العمليات الإرهابية فى منطقتنا والآن فى شوارع أوروبا ضد المدنيين.. فما موقف الإسلام من هذه العمليات التى تستهدف الأبرياء؟ 

 

وتضمن الفيديو موقف الشرع من استهداف المدنيين، يذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، هى أحد الأذرع القوية الناعمة لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث تولى المنظمة اهتماما بالغا بالخريجين من كافة انحاء العالم ومدهم بالعلم الوسطى عن طريق كبار علماء الأزهر، حيث لم تشكل جائحة كورونا عائقا حول عمل المنظمة وقامت بعقد دورات عديدة فى تخصصات عدة عن طريق الفيديو كونفرانس.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

الارهاب

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