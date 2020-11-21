حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، فضلاً عن إزالة الحشائش ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالقرى، بالإضافة إلي إحلال وتجديد 90 عمود إنارة بمدخل المدينة، وطريق الشركات، والميدان، وشارع الجيش، و كورنيش النيل.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بجميع أنحاء المدينة، والقري.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بقري الروضة، ومنشأة عباس، وتيدا.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة بمداخل ومخارج المدينة، وتفريغ صناديق القمامة بقرية قونه، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وتغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية الحصة.

وفي سياقٍ متصل، أشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بالمدينة.

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار العمل برفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة من الشوارع العامة والفرعية، ومحيط المدارس، ودور العبادة، وكذا صناديق جمع القمامة والمتولد اليومى ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

وقام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة استمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بالمدينة والقرى، بالإضافة إلي مسح وتمهيد شارع مركز الشباب، وشارع المعهد الدينى، وطريق السيد خليل مخالى العبودية، وطريق مدخل كمبورس حتى المدرسة الابتدائية بالسيد خليل.