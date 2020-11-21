اليوم السابع
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حملات مفاجئة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى المواصلات بقنا

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:41 م
حملات مفاجئة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى المواصلات بقنا حملات مفاجئة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة فى المواصلات بقنا
قنا - صابر سعيد

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شنت وحدة مرور نجع حمادى شمالى محافظة قنا، اليوم السبت، حملة مرورية بعدد من التمركزات بالمدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة بوسائل المواصلات.

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى يفيد بتحرير محاضر لعدم الملتزمين بارتداء الكمامة فى حملة مرورية بالمدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا للقوانين المنصوص عليها.

 

وكانت قد حددت رئاسة الوزراء مجموعة من الإجراءات منها ارتداء الكمامة داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى، حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع التحذيرات العالمية بوجود موجة ثانية للفيروس.

 

تم تحرير المحاضر، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 

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