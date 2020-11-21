حبس موظف بتهمة الاتجار فى العمله خارج السوق المصرفى بالوايلى 4 أيام

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة الوايلي، بحبس موظف لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث ضلط بحوزته عملات أجنبية ووطنية، 4 ايام علي ذمة التحقيق ، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته عملات محلية وأجنبية. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.