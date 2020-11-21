"جهاز الإحصاء " يوضح كثافة الأطفال فى التعليم العام والأزهرى..انفو جراف

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كثافة الفصل في التعليم قبل الإبتدائي بلغت 36 تلميذ بالمدارس الحكومية مقابل 29 تلميذ بالمدارس الازهرية، بينما بلغت كثافة الفصل 49 تلميذ/فصل بمرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس الحكومية مقابل 31 تلميذ/فصل بالتعليم الأزهري.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ، بالإنفو جراف، أن التعليم الاعدادي بلغت كثافة الفصل فيه 45 تلميذ/فصل بالمدارس الحكومية، 28 تلميذ/فصل بالمدارس الأزهرية ، وسجل عدد الأطفال في مصر بلغ 39.2 مليون طفل "20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9 مليون طفلة بنسبة 48.3%" وذلك في يوليو 2020.

وكانت نسبة الأطفال في الفئة العمرية "0 – 4 سنوات" 31.9%، بينما الأطفال في الفئة العمرية "15-17سنة" فقد بلغت نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.

وبلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.3% من إجمالي المقيدين "0.3% للذكور، 0.2% للإناث"، بينما بلغت 2.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة "2.8% ذكور، 2.6% للإناث".