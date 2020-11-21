جهات رسمية تتلقى العلاج أولاً.. تعرف على الـ5 المبشرين بلقاح كورونا فى أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت خمس وكالات فيدرالية بإخبار الموظفين بإمكانية تلقي لقاح فايزر أو موديرنا لفيروس كورونا في أقل من ثمانية أسابيع بينما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع الجرعات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لتقرير شبكة سي ان بي سي الأمريكية.

سيكون العمال الفيدراليون الأساسيون من بين المجموعة الأولى من الأمريكيين الذين يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا بعد عمال الرعاية الصحية في البلاد ، وفقًا لبرنامج التطعيم التابع لمراكز السيطرة على الأمراض "كتاب اللعب المؤقت". جنبًا إلى جنب مع كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة للغاية ، في المرحلة الأولى من خطة توزيع اللقاح ، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد ويمكن تغييرها، كما ان الدبلوماسيون في وزارة الخارجية الذين يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكثر أو غير ذلك من الفئات السكانية الضعيفة قد يكونون مؤهلين للتطعيم المبكر.

وصرخ مركز السيطرة على الأمراض الوكالات التي ستتلقى الجرعات مباشرة من الحكومة الفيدرالية هي مكتب السجون ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الخارجية ، والخدمة الصحية الهندية ، وإدارة صحة المحاربين القدامى.

من المتوقع أن تستغرق عملية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بضعة أسابيع ، ومن المقرر مبدئيًا عقد اجتماع للجنة الاستشارية لمراجعة اللقاح في أوائل ديسمبر. يمكن لبعض الأمريكيين الحصول على جرعتهم الأولى من اللقاح في غضون شهر تقريبًا.