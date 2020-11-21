جماعات طبية بكوريا الجنوبية تحث على اتخاذ خطوات أشد ضد كورونا

رويترز

استمرت الموجة الثالثة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية اليوم السبت بعد أن دعت جماعات طبية إلى فرض قيود أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وحذرت الحكومة من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يتم احتواء الإصابات بسرعة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الجمعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 30403 مع 503 وفيات.

وتجاوزت الحالات الجديدة 300 حالة لليوم الرابع على التوالي ، بعد أن شهد يوم الثلاثاء أعلى معدل للاصابات منذ أغسطس آب.

وحذرت الجمعية الكورية للأمراض المعدية وثماني جمعيات طبية أخرى من أنه بدون إجراءات فعالة مثل تشديد اجراءات التباعد فقد يصل العدد اليومي إلى ألف حالة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت الجماعات في بيان يوم الجمعة "من المتوقع أن يكون هذا الشتاء هو التحدي الأكبر في التصدي لكوفيد -19". ودعت الناس إلى اتخاذ خطوات طوعية.

وعلى الرغم من تشديد كوريا الجنوبية إرشادات الوقاية يوم الخميس ودعوة رئيس الوزراء تشونج سي كيون يوم الجمعة إلى إلغاء جميع التجمعات الاجتماعية ما زال يسمح للحانات والنوادي الليلية والخدمات الدينية والمسابقات الرياضية مع فرض قيود على عدد الحاضرين .