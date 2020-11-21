جامعة القاهرة تنتج 20% من حجم الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بالكورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قمنا بعمل مجموعة من الإجراءات تبلغ ثلاثة عشر إجراء لتطوير منظومة البحث العلمى بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن الباحث هو كائن حر ولا قيد على أبحاثه، مؤكدا على أن الجامعة أصبحت جامعة من الجيل الثالث وجامعة ذكية وتعتبر أكبر جامعة عالمية من حيث عدد الطلاب.

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على قائلا إن الجامعة حاليا لديها مجلة تقوم بنشر الأبحاث العلمية ومستوى تلك المجلة السادس عالميا بالإضافة إلى عمل مجلة للعلوم الإنسانية تابعة لكلية الاعلام ويقوم عددا من الباحثين العالميين بالنشر فى تلك الجامعة.

وواصل أن جامعة القاهرة كانت الجامعة الأولى التى وضعت خطة للتعامل ومواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تشكيل الكثير وجامعة القاهرة انتجت 20% من حجم الأبحاث العلمية العالمية لمواجهه فيروس كورونا.