"تموين سوهاج" تحرر 933 محضرا تموينيا فى حملات على المحابز والأسواق

سوهاج محمود مقبول

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، 933 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات شنتها المديرية على مدار أسبوعين على المحابز والأسواق والمحال التجارية بكافة المراكز والقرى، صرح بذلك محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه في مجال المخابز تم تحرير 839 محضر متنوع منها 135 محضر نقص وزن، 51 محضر عدم انتظام سجلات، 175 محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، 174 محضر عدم إعطاء بون صرف، 64 محضر توقف، 6 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان، 45 محضر عدم نظافة مخابز، 147 محضر مواصفات، 22 محضر تصرف، 8 محاضر غلق، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر تجمع.

وأكد أنه في مجال الأسواق تم تحرير 154 محضرًا، منها 105 محضر عدم الإعلان عن أسعار، 3 محاضر انتهاء صلاحية، 4 محاضر لحوم وجزارة، 3 محاضر غش تجاري، 5 محاضر محال بدون ترخيص، محضر مواد بترولية، محضر تجار تمويني، 4 محاضر بوتاجاز، 10 محاضر أوكازيون، 10 محاضر لسلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.