تقلبات جوية وطقس سيئ بأغلب مدن محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ على مدار الـ24 ساعة الماضية حيث تشهد أغلب المدن الساحلية سقوط أمطار خفيفة مع وجود سحب منخفضة وكثيفة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة وموجة من الصقيع.

من ناحية أخرى كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ الذى قد تتعرض له البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووجهت بصيانة أعمدة الإنارة ومتابعة بالوعات المطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية.

وكشفت هيئة الأرصاد المصرية عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.

