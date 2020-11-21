اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تقلبات جوية وطقس سيئ بأغلب مدن محافظة دمياط.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:38 م
تقلبات جوية وطقس سيئ بأغلب مدن محافظة دمياط.. صور الطقس السيئ يضرب دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ على مدار الـ24 ساعة الماضية حيث تشهد أغلب المدن الساحلية سقوط أمطار خفيفة مع وجود سحب منخفضة وكثيفة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة وموجة من الصقيع.

IMG_20201121_135328

من ناحية أخرى كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ الذى قد تتعرض له البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووجهت بصيانة أعمدة الإنارة ومتابعة بالوعات المطر.

IMG_20201121_135332

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية.

IMG_20201121_135326

وكشفت هيئة الأرصاد المصرية عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.
 


امطار

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:37 م

الأرصاد تؤكد ضعف المد الرطوبى القادم من أوروبا وانخفاض حدة عدم الاستقرار..صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:29 م

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالسواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:20 م

الأجواء غير مستقرة.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية حتى نهاية اليوم تمتد للوجه البحرى.. الأرصاد: صور القمر الصناعى تظهر تكونا للسحب.. وتوقعات بأمطار غزيرة على الإسكندرية ومطروح.. وانحسار الأمطار غدا

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة