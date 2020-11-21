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تقرير حكومي يمني: مليشيا الحوثي ترتكب أكثر من 24 ألف انتهاك ضد الأطفال

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:35 ص
تقرير حكومي يمني: مليشيا الحوثي ترتكب أكثر من 24 ألف انتهاك ضد الأطفال ميلشيا الحوثى - ارشيفية
وكالات

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كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 24 ألفا و488 انتهاكاً ضد أطفال العاصمة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020م.
وقال مدير المكتب، فهمي الزبيري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، لجمعة، إن انتهاكات المليشيا بحق الأطفال شملت حالات قتل واختطاف واعتداء جسدي وتجنيد إجباري ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية.
ودعا المسؤول اليمني، المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات وفي مقدمتها عمليات التجنيد الإجباري.

اليمن

ميلشيا الحوثى

عنف ملشيا الحوثى

ايران

الحوثيين فى اليمن

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