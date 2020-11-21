اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل مشروع حماية طريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملى بمرسى مطروح

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:00 ص
تفاصيل مشروع حماية طريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملى بمرسى مطروح كورنيش مرسى مطروح
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح، وهو أحد المشروعات التى قامت بتنفيذها الهيئة بمحافظة مطروح، ويتكون من خمسة ألسنة تهدف إلى حماية طريق الكورنيش والاستثمارات بالمنطقة والعمل على استعادة الشاطئ الرملى المفقود.

وأضاف حنا فى تصريحات خاصة لـ"الْيَوْمَ السابع"، أنه يتم عمل مشايات من الخرسانة بمسطح حوالى 5000 متر مربع وهامات يمكن استخدامها للجلوس بطول إجمالى حوالى 1200 متر طولى وهو ما يضيف بعد سياحى وتنموى للمحافظة.

وأوضح حنا، أن السواحل الشمالية معرضة لأعمال النحر، بسبب التغيرات المناخية، وأعمال الحماية التى يتم تنفيذها تمنع ايقاف التراجع المستمر لخط الشاطىء وحماية وتأمين المنشأت الحيوية والأرواح البشرية الواقعة على خط الشاطىء، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية تضم مناطق"مرسى مطروح و الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط و بورسعيد".

يشار إلى أن إجمالى أعمال الحماية التى تم تنفيذها للشواطىء المصرية حوالى 137 كيلو، منهم 38 كيلو فى كفر الشيخ، و33 كيلو فى البحيرة، و12 كيلو فى بور سعيد، و31 كيلو فى دمياط، و13 كيلو فى الإسكندرية، و 4 كيلو فى شمال سيناء، و 3 كيلو فى مرسى مطروح، و 2 كيلو و750 مترا فى جنوب سيناء، لافتا إلى أن تكلفة الأعمال التى نفذتها الهيئة منذ عام  1981 وحتى نهاية 2013 بلغت 1.2 مليار جنيه.


جدير بالذكر أن أنواع حماية الشواطىء متعدد منها حواجز الأمواج التى تكون موازية لخط الشاطىء وتكون داخل البحر وهى إما ظاهرة أو غاطسة، مشيراً إلى أن  الحواجز الظاهرة تكون عبارة عن كتل من البلوكات الخرسانية وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها لخط الشاطىء ويتم تكوين منطقة محمية خلفها، واكتساب أراضى جديدة "تنفيذها فى رأس البر وبورسعيد، بينما الحواجز الغاطسة يتم تنفيذها بطبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية ، تكون أقل من منسوب سطح البحر بحوالى 50 سنتيمتر، وعلى بعد 300 متر داخل البحر، بحيث تحافظ على الشكل الجمالى للبحر.


طريق الكورنيش بمطروح

مرسى مطروح

كورنيش مرسى مطروح

مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات حماية الشواطئ تحافظ على استثمارات بحوالى 300 مليار جنيه.. والتكيف مع تغير المناخ: هدفنا حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى 5 نقاط ساخنة داخل الدلتا.. إقامة محطات إنذار مبكر بالبحر المتوسط

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:00 ص

إنجازات السيسى.. الرى تواصل العمل والبناء.. حماية الشواطئ المصرية من النحر والتآكل ومواجهة التغيرات المناخية.. ومشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.. وشبكات صرف مغطى فى زمام 21.962 ألف فدان

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:37 ص

القومى للمياه يوجه بسرعة الانتهاء من دراسات حماية شواطئ بورسعيد

السبت، 24 أكتوبر 2020 10:47 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة