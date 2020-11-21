تفاصيل دعم صندوق تحيا مصر لـ"صحة البحيرة" بـ32 ماكينة غسيل كلوى.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات، وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية، وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام، والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية بمختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها فى التنمية المستدامة.

وانطلاقًا من الدور الذى تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحى وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حرصًا على سلامتهم، ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية، وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات، ورفع كفاءته بالتعاون والتنسيق مع الصحة وصندوق تحيا مصر، وأكد الدكتور محمود طلحة أنه تم اليوم توريد 32 ماكينة غسيل كلوى جديدة و25 كرسى لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة من قِبل صندوق تحيا مصر، حيث سيتم توزيعهم على المستشفيات التابعة للمديرية طبقاً للأكثر احتياجاً.

وتقدم المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، لدعمه المستمر للقطاع الصحى، الأمر الذى أدى إلى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى الجهود المتميزة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لتعظيم إمكانيات القطاع الصحى وتطوير المنظومة الصحية.



ماكينات غسيل كلوى



صندوق تحيا مصر يدعم مديرية الصحة بالبحيرة بماكينات غسيل كلوى



