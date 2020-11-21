"تعليم قنا" تنتهى من توزيع تابلت الثانوية العامة على المدارس

قنا - صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الجمعة، عن تزويد جميع المدارس الثانوية بإنترنت فائق السرعة، وذلك في إطار حرص المديرية علي مواكبة أعمال التطور في مجال التكنولوجيا.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية انتهت من توزيع تابلت الوزارة علي طلاب الثانوية العامة بنسبة بلغت 100% لاستخدامه في المناهج المقررة.

وأوضح أن المديرية أقامت حفلا لتكريم الرموز السابقة والتي تم ترقيتها لمناصب قيادية بحضور عددًا من وكلاء الوزارات ورؤساء إدارة وأقسام المديريات ورؤساء مجالس الأمناء بالمحافظة ونقيب معلمي قنا.

ومن جانبه، قال أحمد سعد جريو، مدير العلاقات العامة بالمديرية، لـ"اليوم السابع:، إن الحفل الذي أقامته العلاقات العامة بمديرية تعليم قنا، الهدف منه تقدير الدور الذي قاموا به قيادات تعليم قنا الصادر لهم قرارات ترقية بحركة تعيينات وازرة التربية والتعليم الأخيرة، وكذلك دورهم الفاعل خلال الخمس سنوات الماضية والذي جعل تعليم قنا يتقلد المراكز الأول في الأنشطة الطلابية والتعليم الأكاديمي.

وأوضح أن وازرة التربية والتعليم أصدرت قرار بترقية بعض القيادات التعليمية بمحافظات الجمهورية شمل قيادتين بمديرية تعليم قنا بالإضافة إلي تجديد الثقة لصبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا للمرة الرابعة علي التوالي، كما شمل القرار نقل منال عبدالوهاب من مديرية تعليم الوادى الجديد لتشغل منصب وكيلا لمديرية تعليم قنا خلفا للمهندس محمد الرشيدى الذى تم ترقيته وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمنيا.