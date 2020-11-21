تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 21-11-2020

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 21-11-2020 استقرارا بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأشادت بدور الدولة في توفير كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بمنافذ التوزيع.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثف من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن وذلك في حال شراء اكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيه، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيه زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيه و40 قرشا ، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيه بدلا 122 جنيه و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية بطرح كافة أنواع منتجات اللحوم،حيث يتم طرح لحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو وكذلك طرح كميات كبيرة من السمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير " جامبو " وكذلك طرح لحوم كباب حلة مجمدة برازيلى بسعر 65 جنيه للكيلو وكذلك طرح السمك الفيلية باسا أبيض بسعر 37 جنيه والماكريل المجمد الهولندى بـ 36 جنيه .