اليوم السابع
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تعديل مسار منطقة النقب بطريق أسيوط – الوادى الجديد بـتكلفة 125 مليون جنيه

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:52 م
تعديل مسار منطقة النقب بطريق أسيوط – الوادى الجديد بـتكلفة 125 مليون جنيه منطقة النقب على طريق الخارجة اسيوط بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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اعتمد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مبلغ 125 مليون جنيه، للبدء في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق الوادي الجديد – أسيوط. صرحت بذلك، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد.

وأكدت مؤكدًة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الهيئة بدأت فعليًا في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب الحدودية بمنطقة الكيلو 70 بطريق الخارجة – أسيوط، وذلك لتقليل خطورة المرور في مرتفع النقب الحدودي بالطريق على أن يجري تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى بدأت حاليًا من خلال تسليم الموقع للشركات المنفذة.

وأضاف ميرفت، أن المشروع يتضمن تنفيذ مسار بطول 10 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المسافة من منطقة الكيلو 60 وحتى الكيلو 70 غرب منطقة النقب، على أن يبدأ تنفيذ الجسر الترابي للمسار الجديد خلال 15 يومًا من الآن، بينما يبدأ بعدها مباشرة أعمال الطبقة الإسفلتية، وتنتهي هذه المرحلة في يونيو 2021م، بينما تستكمل باقي المسافة لتعديل كامل مسار النقب في نهاية 2021م.

وأشار ميرفت، إلى أن المشروع يأتي ثمرة تعاون ومساعي اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، مع وزارة النقل، لتقليل الحوادث المرورية بمنطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط الذي يعتبر شريان الحياة والتنمية لأبناء المحافظة.

كما أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن تعديل منطقة النقب سوف يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الوادي الجديد وجذب الكثير من الاستثمارات والسياحة الخارجية إلى المحافظة، وكذلك يعمل على الحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق.


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