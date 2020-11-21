تطعيم 50 ألف طفل ضد الطفيليات المعوية والسحائى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تطعيم 39 الف طفل ضد الطفيليات المعوية و 11 الف ضد الالتهاب السحائي بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، إنه جرى تحصين تلاميذ المدارس الطفيليات المعوية حيث جرى استهداف تلاميذ المدارس للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها وذلك من يوم 8 نوفمبر الجاري وحتى الآن.

وأوضح محروس، أنه يجري تحصين الأطفال من خلال تناول أقراص قابلة للمضغ (المبندازول) وهو عقار مطهر معوي ضد الطفيليات والديدان نظرًا لزيادة نسبة تعرض الأطفال في السن المستهدف تجريعه للإصابة بالديدان المعوية، ما يؤدى إلى الأنيميا الحادة وضعف في نسبة الذكاء.

وأضاف محروس، أنه جرى تحصين 11 الف تلميذ ضد الالتهاب السحائي، وذلك لتلاميذ الصفوف الأولى في كل مرحلة تعليمية، لافتًا إلى أن المديرية تكثف من مرورها على جميع المدارس باستمرار لرصد أي أمراض قد تظهر بين الطلاب، كما جرى تدعيم جميع المدارس بزائرات صحيات.