اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 08:56 م
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تركيا تسجل أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:24 م
تركيا تسجل أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا تابوت عليه علم تركيا
رويترز

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سجلت تركيا اليوم السبت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الفحوص أثبتت إصابة 5532 شخصا بكوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومنذ يوليو تموز اكتفت تركيا بتسجيل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في إجراء يقول منتقدون إنه يخفي حقيقة التفشي.

وسجلت تركيا 135 حالة وفاة مما رفع العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 12219.

وفي سبيل مكافحة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة، فرضت تركيا هذا الأسبوع حظر تجول جزئيا في العطلات الأسبوعية وخفضت عدد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

 


تركيا

فيروس كورونا

كورونا في تركيا

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