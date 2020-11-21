ترامب يخوض شجارًا مع جو بايدن ونائبته فى فيديو ساخر من فيلم A Bronx Tale

كتب آسر أحمد

يواصل ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السخرية من المرشح الديمقراطى جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث نشر فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلاله والده فى كواليس فيلم A Bronx Tale، وظهر ترامب فى الفيديو وهو يتشاجر مع كلًا من جو بايدن ونائبته، والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكى الأسبق.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن ابنه دونالد فى صحة جيدة، متقدما بالشكر لمن سأل عن صحته. وكان أكد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصابته بفيروس كروونا، وفى أول ظهور له، وكشف جونيور عن تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأى أعراض مرضية، وأنه سوف يجرى مسحة طبية بعد يومين من الحجر الصحى للتأكد من إيجابيتها مرة أخري.

وقال جونيور فى فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنه سيتعامل مع الفيروس بجدية، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا فقط بدافع "وفرة من الاحتياطات" لأنه كان يخطط لرحلة والتى تم إلغاؤها الآن، وكشف أنه سيقضى وقته فى تنظيف الأسلحة فى الحجر الصحى ومشاهدة Netflix، وأضاف: "أنا بدون أعراض تمامًا.. سوف أمنحه يومين من الحجر الصحى واتباع البروتوكولات ثم إعادة اختباره فى حال كانت إيجابية كاذبة كما أشعر وشعرت أننى بخير تمامًا".





