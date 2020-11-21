ترامب لقادة العالم خلال قمة G20: أتطلع للعمل معكم لمدة طويلة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس دونالد ترامب أنكر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مستوى عالمى، حيث أخبر القادة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية أنه يتطلع إلى مواصلة العمل معهم.

يُعقد اجتماع قادة الاقتصادات العالمية الكبرى على الإنترنت هذا العام ، لكن كان من الممكن أن يكون مناسبة لترامب لتوديع أقرانه والتعهد بالدعم الأمريكي في المعركة ضد Covid-19. وبدلاً من ذلك ، ووفقًا لتعليقاته التي حصل عليها الأوبزرفر ، قال: "إنه لشرف كبير أن أعمل معكم ، وأنا أتطلع إلى العمل معكم مرة أخرى لفترة طويلة".

واستمر في التباهي بالاقتصاد والجيش الأمريكي، وكرر الادعاءات بأن عملية Warp Speed ​​التابعة لحكومته كانت وراء أول لقاحين ناجحين لفيروس كورونا.

قال مصدر إن معظم القادة الوطنيين استشهدوا بمنظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى تسريع العلاج واللقاحات لـ Covid-19 وضمان التوزيع العالمي العادل. كما أشار عدد منهم إلى كيفية فشل البلدان في مساعدة بعضها البعض خلال لحظات أزمة الوباء، وقال ترامب إن أمريكا ستضمن "تلبية الاحتياجات المحلية" قبل العمل على اللقاحات لبقية العالم، ولم يشر أي متحدث بشكل مباشر إلى فوز جو بايدن بما لا يقل عن 6 ملايين صوت أكثر من ترامب والمجمع الانتخابي بـ 306 أصوات مقابل 232.