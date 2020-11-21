ترامب: قمت بالعديد من الإنجازات لكن الأهم من ذلك فضح فساد العملية الانتخابية

كتب محمد سعودي

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"لقد قام الرئيس ترامب بالعديد من الأشياء العظيمة.. أكبر التخفيضات الضريبية والتنظيمية في التاريخ ، والقوة الفضائية، وإعادة بناء جيشنا ، وإصلاح VA ، والجدار ... ولكن ربما يكون الأهم من ذلك كله هو ما يفعله الآن ، وفضح الفساد في عمليتنا الانتخابية ".



ترامب عبر تويتر

ويرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو ، وزير الخارجية ، قبل أيام: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية".

كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية ، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر.

ويوم الثلاثاء، أقال ترامب كريستوفر كريبس ، مدير الوكالة الفيدرالية الذى كفل مصداقية انتخابات 2020 وصد مزاعم الرئيس التي لا أساس لها بوجود تزوير في الانتخابات.