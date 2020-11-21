تخصيص 50 فدان لإقامة جامعة حكومية بمدينة ابو رديس بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقدت اليوم بقاعة العمليات بمدينة شرم الشيخ جلسة المجلس التنفيذى برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة، بمشاركة عدد من رؤساء المدن عبر شبكة الفيديو كونفرانس وذلك وسط إجراءات إحترازية من تباعد مكانى وإرتداء الكمامات.

وناقش الإجتماع عدد من الموضوعات منها بداية تشغيل طريق النفق شرم الشيخ والإطمئنان على استكمال كافة المرافق من مياه وكهرباء وتمركز سيارات الاسعاف بكافة النقاط.

كما ناقش المجلس موقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وشدد المحافظ على الإلتزام بقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والإلتزام بما جاء بها من ضوابط وعلى رؤساء المدن إتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخالف ذلك.

كما تمت الموافقة على تخصيص 50 فدان بمدينة ابو رديس لإقامة جامعة حكومية، كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع الموارد المائية وشركة مياه الشرب للإستعداد لمواجهة اية اخطار للسيول و الموافاة بتقرير يومى عن هذا الامر وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر فيروس كوروناز