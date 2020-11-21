تجديد حبس عاطل بتهمة قتل مسن لسرقتها فى روض الفرج 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات ، بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لارتكابهم واقعة قتل سيدة مسنة فى العقد التاسع من العمر، بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكنها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 عامًا، داخل شقتها إثر اصابتها بـ 8 طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبمعاينة الشقة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

واستمع رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعندما تواجده داخل الشقة شعرت به، استل سلاحًا أبيض من بين طياته وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة.

وأضافت التحريات، أن المتهم قتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.