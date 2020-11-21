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تجديد حبس صبى حلاق 15 يوما لشروعه فى قتل طفل تنمر عليه بالشرقية

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:12 ص
تجديد حبس صبى حلاق 15 يوما لشروعه فى قتل طفل تنمر عليه بالشرقية المجنى عليه
الشرقية -فتحية الديب

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر الجزئية بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس صبي حلاق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل طفل، بسبب واقعة تنمر بينهما بقرية "أبو الشقوق" بمركز كفر صقر.

 

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إبراهيم عبدالنبي، موظف برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، مُقيم بقرية أبو الشقوق بكفر صقر، يتهم فيه "محمود.م" 15 عامًا، صبي حلاق، بالتعدي على نجله "أحمد" 13 عامًا، وإصابته بـ"موس حلاقة" في الوجه والظهر، ما استلزم 36 غرزة طبية لتقطيب الجروح.

 

وتبين أنه أثناء وجود المجنى عليه رفقة عدد من أصدقائه بالقرية، وبينما كان يستعرض بعض حركات الكاراتيه ارتطم جسده في المتهم بدون قصد وحدثت بينهما مشادة، وتطور الأمر مشاجرة انتهت باعتداء المتهم عليه وإصابته، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أشار إلى أن المجني عليه كان يتعمد معايرته أكثر من مرة بقوله: "يا أبو ودان طويلة"، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 14419 جُنح كفر صقر لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

 


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