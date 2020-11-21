"بنت اسمها روضة" أول عمل مسرحى يخلد ذكرى شهداء الروضة على أرض سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء انطلاق أول عرض مسرحى يخلد ذكرى شهداء مسجد قرية الروضة بشمال سيناء، تحت عنوان "بنت اسمها روضة". وكانت قرية الروضة بشمال سيناء شهدت فى 24 نوفمير من عام 2017، قيام مجموعة إرهابية باقتحام مسجد قرية الروضة في نطاق مركز بئر العبد وإطلاق النار على المصلين أثناء صلاة الجمعة وخلفت المجزرة أكثر من 300 شهيدا وأكثر من 100 مصاب.

وقال مجدى الشريف مخرج العمل المسرحى الأول من نوعه الذى يحاكى برمزية هذا الحادث، إن العمل المسرحى عبارة عن ملحمة متكاملة بقوالب فنية.

وأوضح مخرج مسرحية " بنت اسمها روضة "، انها تحكى عن غنام ابن الأرض الطيبة والذى يقرر الهجرة من أرضه بعد أن قتل "الشريد" ورجاله أهله كلهم، ليصبح وحيدا لا يقدر على مقاومة هذا الشريد ورجاله، وبعد أن قرر الشريد أن يزوج روضه بنت عم غنام إلى ابنه عنوة وإجبارا .

واستطرد مخرج العمل المسرحى فى توضيح التفاصيل بقوله "ولكن روضه تقف بجانبه وتثبته وتذكرة بالمبادئ الذى تربى عليها وان الأرض والعرض واحد لابد من الدفاع عنهم إلى أن يرجع عن رأيه ويقاوم الشريد مع أهله القادمين من البر الثانى".

وقال مجدى الشريف مخرج العمل المسرحى، إن الملحمة تحكى بصورة مسرحية عن أحداث قرية الروضه الشهيرة فى التاريخ الحديث والتى راح ضحيتها مئات من الشهداء خاصة ونحن فى شهر نوفمبر، والذى تحل ذكراهم يوم 24 نوفمبر من كل عام.

أضاف أنه سعيد وفريق العمل أنهم يقومون بهذا العمل الأول من نوعه الذى يوثق لسيرة شهداء أبطال لافتا ان عروض المسرحية تتم بالجهود الذاتية فى مدينة العريش انتظارا لتشغيل مسرح قصر ثقافة العريش لينطلق عليها العرض.

وأشار مخرج " مسرحية بنت اسمها روضة "، ان العرض المسرحية لهذه المسرحية يعد باكورة وأول عمل مسرحى يعرض بشمال سيناء بعد توقف استمر نحو 10 سنوات لافتا أنه فى هذا السياق تضافرت جهودهم كمجموعة محبة ومنفذه للمسرح بشمال سيناء مع جهود المجتمع بتوفير مكان وهو " الركن "، أحد الأماكن الخاصة التى فيها تمارس أنشطة ثقافية متعددة وسط مدينة العريش.

وتابع أن العمل المسرحى موسيقى والحان ياسر الشريف، ويشارك فى التمثيل مجموعة من الشباب وهم حسن عبد العزيز، أحمد أيمن، محمود ايمن، عمر مصطفى ، ناهد الشعراوى، احمد علاء الدين، احمد المالح ، محمد المالح ، ليالى عماد ، محمود والى، محمود فؤاد.



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أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(2)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(3)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(4)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(5)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(6)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(7)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(8)



أول-عمل-مسرحى-يخلد-ذكرى-شهداء-الروضة-(9)