بريطانيا : انعقاد قمة العشرين بالسعودية تمثل لحظة تاريخية للمملكة

كتب محمد سعودي

أكد جيمس كليفرلي ، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن انعقاد قمة العشرين في المملكة العربية السعودية ، يمثل لحظة تاريخية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه القمة بمثابة منصة هامة لبريطانيا ولشركائها الدوليين لتنسيق استجابة عالمية للجائحة".

وكتب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ، عبر تويتر :"انعقاد قمة العشرين في السعودية يمثل لحظة تاريخية للمملكة، حيث أصبحت أول بلد عربي يستضيف قمة العشرين. هذه القمة منصة هامة لنا ولشركائنا الدوليين لتنسيق استجابة عالمية للجائحة. أشكر شركائي السعوديين لتنظيم القمة".



وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، إن تكاتف مجموعة العشرين هو السبيل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتعافي من تلك الأزمة، معربا عن شكره للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز ، على قيادة المملكة قمة مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب.

وقال جونسون ـ في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت ، إن مصيرنا في أيدي بعضنا البعض، موضحا أن مجموعة العشرين منذ مارس الماضي تبذل كل المساعي اللازمة للقضاء على الجائحة وحماية الأراوح وتوفير سبل العيش ، مضيفا أننا شهدنا تطورات إيجابية تتعلق بلقاح كورونا في العالم، وأود أن أرى دول المجموعة تدعم هذه الإجراءات الرامية إلى توفير اللقاح"، مشيرا إلى التقدم في إجراءات اللقاح في بريطانيا.



ونوه جونسون ، إلى أن بريطانيا أقرت حزمة من التدابير لإحداث ثورة صناعية خضراء في المملكة المتحدة تهدف إلى معالجة التغير المناخي وفي الوقت نفسه تدفع عجلة التعافي الاقتصادى ، لافتا الى أنه كان يتطلع لزيارة لزيارة مدينة "نيوم" في السعودية لولا الظروف الحالية، معتبرا أنها تمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة.