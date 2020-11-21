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انهيار 4 شرفات بالمنتزه شرق الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:51 م
انهيار 4 شرفات بالمنتزه شرق الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة انهيار شرفة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد شرق الإسكندرية انهيار 4 شرفات بعقارين مختلفين بمنطقة المنتزه تابع لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية التى ضربت المدينة منذ أول أمس، دون حدوث إصابات أو وفيات، وتوجهت قيادات الحى والأجهزة المعنية لأماكن الانهيارات.
 
ففى شارع صندوق الدعم إخطارا بانهيار 3 شرفات لعقار مكون من 3 أدوار مأهول بالسكان، توجهت رئيس الحى لمكان الانهيار بصحبه قوة أمنية والقيادات التنفيذية، وتبين أن العقار قديم مأهول بالسكان وسقطت شرفة الطابق الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وتسببت فى انهيار شرفتين أسفلها، تم تأمين المنطقة والعمل على إزالة الخطورة، ويجرى فحص ملف العقار. 
 
كما انهارات شرفه عقار بمنطقة درباله بعقار مأهول، دون إصابات أو وفيات.

 


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