اليوم السابع
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انطلاق تجارب المرحلة النهائية للقاح كورونا الهندى لتقييم سلامته وأمانه

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:00 م
انطلاق تجارب المرحلة النهائية للقاح كورونا الهندى لتقييم سلامته وأمانه لقاح كوفاكسين الهندى
كتبت هند عادل

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انطلقت تجارب المرحلة الثالثة والنهائية للقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا لتقييم ما إذا كان اللقاح قادرًا بالفعل على منع تطورالمرض بين متلقي اللقاح، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تم إعطاء اللقاح لاثنين من المجندين في وحدة التجارب السريرية الوقائية والعلاجية في معهد العلوم الطبية ومستشفى SUM ، وهوالمعهد الوحيد الذي اختاره المجلس الهندي للأبحاث الطبية للتجربة البشرية من اللقاح.

ووفقا للتقرير حصل اللقاح الذي يتم تطويره من قبل Bharat Biotech والمجلس الهندى للأبحاث الطبية، على موافقة المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المعيارية لبدء تجربة المرحلة الثالثة، تجرى التجربة في 21 مؤسسة طبية مختارة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المسئولين عن اللقاح إن المرحلة الأولى من تجربة اللقاحات كانت تهدف إلى قياس سلامته ، بينما كان الهدف من المرحلة الثانية اختبار قدرته على المناعة، فيما ستتحقق تجربة المرحلة الثالثة من فعالية اللقاح، وفحص السلامة للاستخدام البشري دون أي آثار جانبية كبيرة.

كما أن فحص المناعة قام بقياس مستوى الأجسام المضادة في دم الإنسان وفحص ما إذا كان كافياً لحماية الشخص من العدوى.

وتعد المرحلة الثالثة من التجربة حاسمة حيث يتعين الانتظار حتى تطور الفيروس الذي يعتمد على تواتر المرض بين السكان لذلك هي بحاجة إلى تجنيد عدد كبير من الأشخاص وتم تجنيد أكثر من 25 ألف متطوع للتجربة في جميع أنحاء الهند.

في المرحلة الثالثة ، سيتم إعطاء جرعتين لكل متطوع لمدة 28 يومًا على حدة، وقالت راو ، الأستاذة في قسم طب المجتمع في مستشفى SUM ، إن فترة المتابعة ستمتد إلى 12 شهرًا للنظر في آثارها طويلة المدى والآثار الجانبية، وقالت إن كوفاكسين عبارة عن فيريون خلية كاملة معطلة لا تملك القدرة على إنتاج المرض ولكنه يساعد في تطوير الأجسام المضادة ضد العدوى.

الفيريون عبارة عن جسيم فيروسي كامل يتكون من غلاف بروتيني خارجي ولب داخلي من الحمض النووي، هذه لقاحات تم اختبارها بمرور الوقت بينما كانت اللقاحات الأخرى قيد التطوير هي لقاحات mRNA ، وهي جديدة على البشر ، والتي ترسل إشارة إلى الخلية البشرية لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض.

أثناء تجنيد متطوعين للمرحلة الثالثة من التجربة، لم يكن تقييد المتطوعً سليمًا إلزاميًا وقال إن أي شخص يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أي مرض آخر يمكنه أيضًا المشاركة في التجربة بشرط أن يكون المرض تحت السيطرة عليهم بالأدوية.

 


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كورونا نيوز

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