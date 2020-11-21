اليوم السابع
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انتشال جثة مسن بعد غرقه فى إحدى ترع قنا

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:57 م
انتشال جثة مسن بعد غرقه فى إحدى ترع قنا جثه- ارشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز أبو تشت شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، من انتشال جثة مسن لقي مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بمركز أبو تشت، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبو تشت يفيد بانتشال جثة مسن لقي مصرعه غرقا في ترعة الفؤادية بمركز أبو تشت، وجاري تكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتبين من الفحص أن الجثة لشخص مسن يدعي محمد عبد الرحيم محمد، 70 عاما، ويقيم بالأميرية، لقي مصرعه غرقا في ترعة الفؤادية.

 

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

 

 


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