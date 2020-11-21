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"اليوم السابع" يقدم غدًا أقوى ملحق للاتصالات عن CAIRO ICT

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:14 م
"اليوم السابع" يقدم غدًا أقوى ملحق للاتصالات عن CAIRO ICT معرض القاهرة الدولى للاتصالات - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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تنطلق غدا فعاليات الدورة 24 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT والذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 الى 25 نوفمبر، تحت شعار The Big Reset، وكان الرئيس قد افتتح المعرض خلال 5 سنوات الماضية أطلق خلالها العديد من المبادرات التى تساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.
 
بهذه المناسبة يقدم اليوم السابع أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن حوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، من بينهم المهندس أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة "بنية"، المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس "شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"، المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر، محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى لفودافون، أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجى لشركة اورنج مصر، هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال لشركة اورنج مصر.
 
ويتضمن الملحق أيضا كل ما تريد معرفته عن معرض "كايرو اى سى تى" والشركات العارضة والمبادرات والرسائل الخاصة بالمعرض فى دورته هذا العام وأبرزها التحول الرقمى والشمول المالى ونشر الابداع وتطوير قطاع النقل. 
 
 
 

كايرو اى سي تى

السيسي

شركات المحمول

معرض القاهرة للاتصالات

ملحق الاتصالات

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