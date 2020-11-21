اليمن يستنكر تجاهل المجتمع الدولي للممارسات الإرهابية للحوثيين

وكالات

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، المجتمع الدولي بتجاهل الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الوزير في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجمعة، إن " تجاهل المجتمع الدولي لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لم يعد مقبولا".

وأضاف الأرياني أن جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، واعتداءاتها على المناطق المحررة، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏، لا تقل فظاعة عن التنظيمات والجماعات الإرهابية، داعش والقاعدة.

وأكد المسؤول اليمني، أنه "لم يعد من المنطق عدم التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية كواحدة من المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، خاصة وقد انكشف بوضوح حجم تبعيتها وارتهانها لنظام الملالي في إيران بعد تهريب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو حاكما عسكريا لصنعاء".

وأشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إلى أن الربط بين خطوات تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وأفق الحل السلمي للأزمة اليمنية غير دقيق، مبينا أن المليشيا أعاقت طيلة ستة أعوام كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، وتحركت كأداة إيرانية قذرة لتنفيذ سياسة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.