النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا عقارى "الجمرك وكرموز" فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، التصريح بدفن 5 جثث بينهم طفلين لقوا مصرعهم فى انهيار عقارين بمنطقة الجمرك وكرموز، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين الـ6 عن الانهيار، وطلب ملف العقار من الحى وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على اسباب الانهيار وإعداد تقرير اللازم.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بانهيار سقف عقار بحى الجمرك ووجود سكان تحت الانقاض.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم الى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية .

وبالمعاينة والفحص تبين انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وتم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال 5 جثث لطبيب 60 سنة، وطفلين 6 و7 سنوات، وشخص آخر، وإصابه 2 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفى منطقة كرموز لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون فى انهيار جزئى بعقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية، بسبب سوء الحالة الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بالتزامن مع نوة "باقى المكنسة"، والتى يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.