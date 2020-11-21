اليوم السابع
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النيابة السودانية تسمح بنبش المقابر وتشريح الجثامين للتحقيق فى اختفاء أشخاص

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:16 م
النيابة السودانية تسمح بنبش المقابر وتشريح الجثامين للتحقيق فى اختفاء أشخاص الشرطة السودانية

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قررت لجنة التحقيق، التي شكلتها النيابة العامة السودانية، في اختفاء بعض الأشخاص، نبش المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين فيها.
 
وأوضحت اللجنة - في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) - أن إجراءات النبش ستتم وفقا لعدة موجهات، منها أخذ عينات من الرفاة البشرية أصلية واحتياطية والسمات الإشعاعية والأنثروبولوجية الطبيعية لفحص البصمة الوراثية لترسل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
 
وأضافت أنه سيتم تحديد أسباب الوفاة وعمر المتوفي وتاريخ الوفاة، وستؤخذ صورة فوتوغرافية للجثة وتوثق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف وسيؤخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين.
 
وأشارت إلى أنه سيتم الوضع في الاعتبار أخذ حجم كاف للعينات وكفاية المواد البيولوجية المتبقية والسمات الطبية، على أن تخصص لكل "مجهول هوية" رقم تعريفي للعينة يرتبط بالجثة ويرتبط بجميع الأدلة الخاصة بها، وسيتم أخذ الصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن أو أدلة للتعرف على الجثة.

النيابة السودانية

نبش المقابر

تشريح الجثامين

السودان

اخبار السودان

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