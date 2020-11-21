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الملك سلمان: قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:17 م
الملك سلمان: قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين إنه واثق أن قمة الرياض ستؤدى إلى أثار مهمة وحساسة، مضيفا أن قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، مؤكدا أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".

كما أكد الملك سلمان أن المملكة تهدف لاغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع، وينبغى أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل.


الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين

السعودية

G20

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