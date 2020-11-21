المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة خطف طفل معاق ذهنيا والاعتداء عليه

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 6 سنوات لعاطل خطف طفلًا معاق ذهنيًا بالتحايل وقام بالاعتداء عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين ضياء محمد هريدي وإبراهيم نصر محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر رفاعي فهمي .

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم ي.ح. بخطف المجني عليه عثمان هاشم الذي لم يبلغ من العمر 18 عام بالتحايل مستغلًا صغر سنه وإعاقته الذهنية بأن أرسله لشراء أغراض شخصية له طالبًا منه إحضارها أعلي عقار سكنه قاصدًا إقصائه عن أعين الناس والاختلاء به .

وأضافت التحقيقات أنه في ذات الزمان والمكان قام بالاعتداء عليه بالقوة بأن طرحه علي حصيرة بلاستيكية، وحصر عنه ملابسه واعتدي عليه، لتقضي المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.