المرور يحذر سائقي السيارات من السرعة العالية أثناء هطول الأمطار

كتب: عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات من السرعة العالية على الطرق، أثناء هطول الأمطار وبعدها، تجنبًا لوقوع الحوادث وسقوط مصابين، نظرًا لصعوبة التحكم فى عجلة قيادة السيارةً، كما طلبت إدارة المرور من سائقي السيارات تشغيل المساحات، وكشافات الإضاءة بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية.

وطلب المرور من السائقين مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.

كما شدد على تعاون السائقين مع رجال المرور أثناء السير على الطرق والالتزام بالإشارات، وقرارات غلق الطرق، لحين إعادة فتحها مرة أخرى، لأنها تقى المواطنين من الحوادث.