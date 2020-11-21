المرور يحذر سائقي السيارات من السرعة العالية أثناء هطول الأمطار

حذرت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات من السرعة العالية على الطرق، أثناء هطول الأمطار وبعدها، تجنبًا لوقوع الحوادث وسقوط مصابين، نظرًا لصعوبة التحكم فى عجلة قيادة السيارةً، كما طلبت إدارة المرور من سائقي السيارات تشغيل المساحات، وكشافات الإضاءة بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية.
وطلب المرور من السائقين مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.
كما شدد على تعاون السائقين مع رجال المرور أثناء السير على الطرق والالتزام بالإشارات، وقرارات غلق الطرق، لحين إعادة فتحها مرة أخرى، لأنها تقى المواطنين من الحوادث.
وجهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور رياح استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
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