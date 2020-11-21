المتحدث باسم صندوق تحيا مصر يروي رحلة الوصول لموسوعة "جينس" بأكبر قافلة إنسانية

قال محمد مختار المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة الصندوق الإنسانية الاخيرة بدأت قصتها منذ رمضان الماضي حيث تم تنظيم قافلتين متتاليتين في ظل ظروف صعبة وهي جائحة "كوروناً " مشيراً إلى أنه خلال رمضان الماضي أطلقت قافلة تحمل 150 ألف كرتونة موجهة لنحو 150 مواطن بالاضافة لقافلة اخرى تبعتها بنحو أسبوع شملت 300 ألف قافلة موجهة لنحو 300 الف أسرة وإستطرد في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً " كان الحلم من وقتها أن نحقق رقماً قياسياً نعبر من خلاله أنه كل من يشارك في صندوق تحيا مصر يشارك في أمر كبير جداً يصل لاكبر قدر من مواطني مصر المستحقين ومن ثم جاء توجيه الرئيس بتكثيف العمل وبدأنا بالفعل بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة منظمات المجتمع المدني من الشركاء ".
وواصل : " وقتها تشاورنا بالتواصل مع هذه المؤسسات كيف نصل لاكبر قدر من الاسر المستحقة والاولى بالرعاية في هذا الوقت الضيق ؟".
وأشار إلى أن فكرة الوصول لموسوعة " جينس “ جاء بجهود متواصلة لكيفية الوصول لاكبر فئة مستحقة لهذا الدعم قائلا: "طول الوقت كنا نسعى لتوسعة دوائر المستفيدين من من منتجات صندوق تحيا مصر و لدينا المنتجات الكثيرة التي تجعلنا بوسعنا الوصول لاكبر عدد من المستفيدين .. والفكرة كانت التريوج للفكرة داخل مصر وخارجها ومن ثم بدأنا بنحو ألفي طن من الدجاج بنحو 2 مليون دجاجة ووضعنا في كل كرتونة دجاجة بوزن 2.3 كجم بالاضافة لكرتونة شاملة لمنتجات غذائية متنوعة بوزن 10.5 كجم وإتسعت معنا الفكرة ومع وجود عدد من المبادرات الرئاسية وسعنا الفكرة هبر الشاحنات الغسيل الكلوي المجهزة بنحو 1500 جهاز غسيل كلوي بالاضافة لحضانات الاطفال المبتسرين والانوال ومروراً بملابس الصيادين وجهاز العرائس 2000عروسة وصلنا إلى 480 شاحنة مصطفة وصلنا عن طريقها لموسوعة جينس.
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