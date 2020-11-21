المتحدث باسم صندوق تحيا مصر يروي رحلة الوصول لموسوعة "جينس" بأكبر قافلة إنسانية

ماجد تمراز

قال محمد مختار المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة الصندوق الإنسانية الاخيرة بدأت قصتها منذ رمضان الماضي حيث تم تنظيم قافلتين متتاليتين في ظل ظروف صعبة وهي جائحة "كوروناً " مشيراً إلى أنه خلال رمضان الماضي أطلقت قافلة تحمل 150 ألف كرتونة موجهة لنحو 150 مواطن بالاضافة لقافلة اخرى تبعتها بنحو أسبوع شملت 300 ألف قافلة موجهة لنحو 300 الف أسرة وإستطرد في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلاً " كان الحلم من وقتها أن نحقق رقماً قياسياً نعبر من خلاله أنه كل من يشارك في صندوق تحيا مصر يشارك في أمر كبير جداً يصل لاكبر قدر من مواطني مصر المستحقين ومن ثم جاء توجيه الرئيس بتكثيف العمل وبدأنا بالفعل بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة منظمات المجتمع المدني من الشركاء ".

وواصل : " وقتها تشاورنا بالتواصل مع هذه المؤسسات كيف نصل لاكبر قدر من الاسر المستحقة والاولى بالرعاية في هذا الوقت الضيق ؟".

وأشار إلى أن فكرة الوصول لموسوعة " جينس “ جاء بجهود متواصلة لكيفية الوصول لاكبر فئة مستحقة لهذا الدعم قائلا: "طول الوقت كنا نسعى لتوسعة دوائر المستفيدين من من منتجات صندوق تحيا مصر و لدينا المنتجات الكثيرة التي تجعلنا بوسعنا الوصول لاكبر عدد من المستفيدين .. والفكرة كانت التريوج للفكرة داخل مصر وخارجها ومن ثم بدأنا بنحو ألفي طن من الدجاج بنحو 2 مليون دجاجة ووضعنا في كل كرتونة دجاجة بوزن 2.3 كجم بالاضافة لكرتونة شاملة لمنتجات غذائية متنوعة بوزن 10.5 كجم وإتسعت معنا الفكرة ومع وجود عدد من المبادرات الرئاسية وسعنا الفكرة هبر الشاحنات الغسيل الكلوي المجهزة بنحو 1500 جهاز غسيل كلوي بالاضافة لحضانات الاطفال المبتسرين والانوال ومروراً بملابس الصيادين وجهاز العرائس 2000عروسة وصلنا إلى 480 شاحنة مصطفة وصلنا عن طريقها لموسوعة جينس.