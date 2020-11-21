"الليلة الكبيرة" فى معرض الأثاث والأسر المنتجة الدمياطى في المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معروضات الأسر المنتجة الدمياطي في محافظة المنيا، حيث عرض أحد العارضين رسومات ونقوشا على المعروضات تحكى الليلة الكبيرة، بكل تفاصيلها على جميع المعروضات بمختلف أنواعها، كما تفقدت الوزيرة المعرض، وناقشت العارضين فى المنتجات والأسعار.

وكانت وزيرة التضامن الإجتماعى قد افتتحت اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، يرافقها الدكتوره منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

ويأتى المعرض فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقام المعرض باستراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا فى الفترة من 21 نوفمبر 2020 وحتى 5 ديسمبر 2020 ويشارك فيه 42 عارضا من صغار المنتجين والحرفيين فى صناعة الأثاث ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بالاضافة إلى ممثلين عن الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وقد تم إختيار العارضين بالقرعة العلنية.



الليلة الكبيرة



معرض الآثاث والأسر المنتجة الدمياطى