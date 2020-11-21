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ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش" جنوب العاصمة بغداد، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت أن "مفارز وكالة الاستخبارات - متمثلة بمديرية استخبارات بغداد - تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية".