

وأضاف أمان أن الدفاع الوطني وقوات الأمن صدت هجوم المسلحين في إطار عملياتها البرية والجوية المستمرة، ما أدى إلى مقتل 39 من عناصر طالبان وإصابة 5 آخرين، كما صرح المتحدث بأنه تم اكتشاف 13 حقل ألغام زرعتها طالبان، وقام بتفكيكها الفريق الهندسي التابع لـ"الفيلق 205 - أتال"، يأتى ذلك فيما تشتد حدة المعارك بين الطرفين في أنحاء أفغانستان، وتتصاعد المخاوف مع ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة.