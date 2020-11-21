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القبض على عاطل متهم بقتل موظف بمنطقة إمبابة

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:29 ص
القبض على عاطل متهم بقتل موظف بمنطقة إمبابة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل موظف في منطقة إمبابة انتقامًا منه؛ لاعتقاده بإرشاده عن نشاطه غير المشروع في تجارة المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم ترصد للمجني عليه البالغ من العمر 40 عامًا أمام محل تجارى مملوك له في منقطة إمبابة، وسدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

 


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